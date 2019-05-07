Экс-боевик ВСУ рассказал о причастности нового командующего к образованию Дебальцевского котла

Бывший боевик ВСУ Евгений Шевченко написал в Facebook о том, что назначенный вчера новый командующий войсками в Донбассе Александр Сирский виноват в образовании Дебальцевского котла.

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В феврале 2015 года Сирский был начальником штаба "АТО" и осуществлял непосредственное командование войсками в этом районе. По мнению Шевченко, в том числе и из-за командования Сирского ВСУ попали в Дебальцевский котел.

Утром 9 февраля 2015 года ополчение Донбасса без без единого выстрела захватило стратегически важное село Логвиново, перекрыв трассу Артемовск-Дебальцево и образовав Дебальцевский котел.

"Это стало возможным потому, что за несколько часов до атаки по приказу командования с занимаемых в селе позиций вывели абсолютно все украинские подразделения, которые держали там оборону", - написал Шевченко.

Попытки отбить село были абсолютно неподготовленными и закончились провалом, отметил он.

Шевченко также напомнил, что никаких реальных расследований по котлам в Донбассе нет.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов также сегодня отметил, что под командованием Сирского подразделения украинской армии были разбиты в боях за Углегорск.

Как сообщало Накануне.RU, уходящий украинский президент Петр Порошенко 6 мая назначил Сирского командующим войсками в Донбассе.