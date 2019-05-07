Экс-боевик ВСУ рассказал о причастности нового командующего к образованию Дебальцевского котла

07 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Экс-боевик ВСУ рассказал о причастности нового командующего к образованию Дебальцевского котла

Бывший боевик ВСУ Евгений Шевченко написал в Facebook о том, что назначенный вчера новый командующий войсками в Донбассе Александр Сирский виноват в образовании Дебальцевского котла.
Читайте также:

В феврале 2015 года Сирский был начальником штаба "АТО" и осуществлял непосредственное командование войсками в этом районе. По мнению Шевченко, в том числе и из-за командования Сирского ВСУ попали в Дебальцевский котел.

Утром 9 февраля 2015 года ополчение Донбасса без без единого выстрела захватило стратегически важное село Логвиново, перекрыв трассу Артемовск-Дебальцево и образовав Дебальцевский котел.

"Это стало возможным потому, что за несколько часов до атаки по приказу командования с занимаемых в селе позиций вывели абсолютно все украинские подразделения, которые держали там оборону", - написал Шевченко.

Попытки отбить село были абсолютно неподготовленными и закончились провалом, отметил он.

Шевченко также напомнил, что никаких реальных расследований по котлам в Донбассе нет.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов также сегодня отметил, что под командованием Сирского подразделения украинской армии были разбиты в боях за Углегорск.

Как сообщало Накануне.RU, уходящий украинский президент Петр Порошенко 6 мая назначил Сирского командующим войсками в Донбассе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-боевик ВСУ рассказал о причастности нового командующего к образованию Дебальцевского котла

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Дебальцево, ВСУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 160

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети