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Общество Тюменская область

Ушедшую со скандалом главу Тюменского концерто-театрального объединения сменила на этом посту экс-директор депкульта ХМАО

В Тюменском концертно-театральном объединении (КТО) – новый директор, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Им стала экс-директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе объединения. Сегодня у Казначеевой – первый рабочий день в новом статусе.

Напомним, Шакурская покинула пост в декабре 2018 г., незадолго до этого из правительства ушел директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас. Оба написали заявления по собственному желанию, однако отставка Шакурской прошла на фоне слухов о недавнем допросе главы КТО в следственных органах в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

В сентябре 2015 г. Шакурская попала в громкий скандал. В то время она возглавляла департамент культуры региона. Под покровом ночи руководители музея имени Словцова вынесли три картины с выставки художника Юрия Рыбьякова якобы в подарок переизбранному на пост губернатора Ямала Дмитрию Кобылкину. Тогдашний глава Тюменской области Владимир Якушев назвал ситуацию беспрецедентной и принял ряд мер для исчерпания конфликта: уволил директора музейного комплекса Наталью Хвостанцеву и директора депкульта Шакурскую. Кроме того, глава региона принес извинения живописцу лично.

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Ушедшую со скандалом главу Тюменского концерто-театрального объединения сменила на этом посту экс-директор депкульта ХМАО

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Теги: Надежда Казначеева, Юлия Шакурская, тюменское концертно-театральное объединение



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