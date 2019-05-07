07 Мая 2019
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Скончалась уральская писательница, по книгам которой снят фильм "Гардемарины, вперед!"

Писательница и сценаристка, уроженка свердловского городка Дегтярска Нина Соротокина скончалась на 85-м году жизни. О печальном событии на своей странице в Instagram сообщила режиссер Светлана Дружинина, снявшая фильмы о приключениях гардемаринов.

"Печальная новость сегодня, в Радоницу, застала нас на съемках.... Скончалась Нина Соротокина, автор книги ТРОЕ ИЗ НАВИГАЦКОЙ ШКОЛЫ, по которой был написан сценарий первых гардемаринов.... Прими, Господи, ее душу с Миром!!!" – пишет Дружинина.

Несмотря на техническое образование, Соротокина увлеклась в молодости историей, главным ее романом стала книга "Трое из навигацкой школы". Эпоха правления Петра Великого, дворцовые перевороты, а еще биографии российских правителей – все это увлекало писательницу, создавшую более двух десятков произведений. Ее книги переведены на английский, болгарский, итальянский, норвежский, чешский языки.

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Скончалась уральская писательница, по книгам которой снят фильм "Гардемарины, вперед!"

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Теги: нина соротокина, писательница, биография, гардемарины вперед



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