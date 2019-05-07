07 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Климкин заявил, что готовит "сюрприз" для России из-за паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин снова заявил, что Киев готовит ответные меры на упрощенный порядок предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Об этом он написал в издании "Украинская правда".
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По его словам, ответ будет "действенным, системным, асимметричным" и будет сюрпризом для России. Также он обратился к главам МИД стран G7 и ЕС с призывом ввести новые санкции против России.

Как сообщало Накануне.RU, сразу после указа президента РФ Владимира Путина Климкин пообещал жесткие санкции против России. При этом он призвал жителей ДНР и ЛНР не получать российские паспорта.

В то же время украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что Россия действует исключительно в рамках своего внутреннего законодательства, определяя, кому и как предоставлять свое гражданство.

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Климкин заявил, что готовит "сюрприз" для России из-за паспортов для жителей ДНР и ЛНР

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, гражданство РФ, паспорт



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