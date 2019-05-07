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В Тюмени прошел торжественный прием у губернатора для ветеранов ВОВ и тружеников тыла

В Тюмени в ДК "Нефтяник" имени В.И. Муравленко сегодня состоялся праздничный прием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступая на праздничном приеме отметил, что День Победы для всех россиян - объединяющая сила и символ преемственности поколений.

"Сменяются десятилетия, но не тускнеет с годами значение этого праздника. Трудно подобрать слова, которые смогли бы выразить огромную благодарность, безмерное уважение и любовь, которое мы испытываем к героическому поколению победителей", – сказал Александр Моор.

В военные годы в Тюмени были развернуты 11 госпиталей, в которых трудились сотни врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Медицинскую помощь в тюменских госпиталях получили 70 тыс. воинов Красной Армии. Первых раненых Тюмень приняла 3 августа 1941 года. Благодаря усилиям медперсонала тюменских госпиталей 65% процентов раненых бойцов возвращались в строй.

Губернатор Александр Моор, прием ветеранов Великой Отечественной войны(2019)|Фото: Правительство Тюменской области

"С первых дней войны с оккупированных территорий в Тюмень было эвакуировано 29 учреждений и промышленных предприятий. В кратчайшие сроки они начали давать фронту снаряды, технику, обмундирование. Труженики села на полях обеспечивали фронт хлебом и другим продовольствием. Трудовой подвиг жителей нашей области невозможно переоценить. Лозунг "Все для фронта, все для Победы" был смыслом их жизни. Говорят, человек жив, пока жива память о нем. Солдаты Великой Победы живы. Труженики тыла – навсегда в истории нашей области и страны!", – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что ветераны войны и труда принимают активное участие в жизни региона и воспитании молодежи: проводят уроки памяти, патриотические акции и встречи. Александр Моор поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию и поздравил их с наступающим праздником Великой Победы.

"Здоровья вам, долголетия, мирного неба и благополучия", – обратился к ветеранам глава региона. После Александр Моор вручил почетные грамоты и благодарности общественным ветеранским организациям. Завершился торжественный прием губернатора праздничным концертом.

Отметим, что в настоящий момент в Тюменской области проживают более 9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них в поле внимания и органов власти, и членов своей семьи, трудовых коллективов и благотворителей. Не забывают ветеранов и участники общественных движений "Волонтеры Победы", "Юнармия", "Российское движение школьников".

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В Тюмени прошел торжественный прием у губернатора для ветеранов ВОВ и тружеников тыла

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Теги: торжественный прием, ветераны, труженики тыла, александр моор



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