07 Мая 2019
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Общество Челябинская область

Челябинский общественник считает, что разрешать укладывать асфальт в непогоду можно только при обязательном соблюдении технологии

Эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов считает, что укладывать асфальт в непогоду при температуре до -10°С можно только при обязательном выполнении всех условий. При этом как показывает практика дорожники нарушают технологию, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Росавтодор предложил поменять ГОСТ, регулирующий технологию укладки дорожного покрытия. Асфальт можно будет класть при температуре до -10°С, если только нет сильного ветра и осадков интенсивностью более 5 мм в сутки. Сейчас новые стандарты проходят стадию общественного обсуждения, готовый документ ожидается к ноябрю.

"Здесь вопрос в обязательности выполнения рекомендаций. Нужно полностью соблюдать условия, прописанные для такой погоды. Если идет дождь, не значит, что в лужи можно укладывать асфальт. Есть определенные параметры: полотно необходимо высушить, постелить асфальт, укрыть его, если температура ниже рекомендованный, чтобы смесь равномерно остывала. Если вся технология будет соблюдена правильно, то все будет нормально. Но как показывает наша практика, почему-то предпочитают слышать только одну часть, что до -10 укладывать можно и укладывают", - отметил Олег Гудимов.

При этом в прошлом году общественники фиксировали факты, когда асфальт укладывали при температуре -18°С.

"Конечно, не было никакого дополнительного оборудования, но работы велись. Это явное нарушение технологии", - добавил он.

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Челябинский общественник считает, что разрешать укладывать асфальт в непогоду можно только при обязательном соблюдении технологии

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Теги: ремонт дорог, асфальт, снег, дождь, Росавтодор,



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