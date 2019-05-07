В Воронежском водохранилище выловили рюкзак с ногами человека

В водохранилище в Воронеже обнаружен рюкзак с фрагментами нижних конечностей человека.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщили Накануне.RU в СУ СКР по области.

Страшная находка была сделана 6 мая в районе Вогрэсовского моста на территории Левобережного района города.

Следователи устанавливают личность погибшего и ищут убийцу.

В прошлом году в парке на юго-востоке Москвы были обнаружены фрагменты женского тела, упакованные в полиэтиленовые пакеты. СК также возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).