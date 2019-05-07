07 Мая 2019
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Спорт В России

У фигуристки Евгении Медведевой проблемы со здоровьем

Поклонники 19-летней российской фигуристки Евгении Медведевой, завоевавшей в этом году "бронзу" Чемпионата мира, обеспокоены: в Instagram девушка опубликовала фото, на котором написано "Заболеть в середине тура". Сама она при этом закуталась в одеяло.

После окончания соревновательного сезона многие спортсмены, в том числе Медведева, отправились подзаработать денег выступлениями на ледовых шоу. Евгения выбрала "Stars on Ice".

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Еще во время Чемпионата мира в Японии Медведева травмировала ногу и после чистого проката в произвольной программе на некоторое время перестала выполнять прыжки. Поклонники надеются, что после расслабленного катания в межсезонье Евгения порадует в новых программах усложненными элементами.

Напомним, с минувшего сезона Медведева занимается у канадского тренера Брайана Орсера. До этого Евгения была подопечной россиянки Этери Тутберидзе.

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Медведева в шоу "Stars on Ice"

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У фигуристки Евгении Медведевой проблемы со здоровьем

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Теги: евгения медведева, фигурное катание, ледовое шоу, болезнь



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