У фигуристки Евгении Медведевой проблемы со здоровьем

Поклонники 19-летней российской фигуристки Евгении Медведевой, завоевавшей в этом году "бронзу" Чемпионата мира, обеспокоены: в Instagram девушка опубликовала фото, на котором написано "Заболеть в середине тура". Сама она при этом закуталась в одеяло.

После окончания соревновательного сезона многие спортсмены, в том числе Медведева, отправились подзаработать денег выступлениями на ледовых шоу. Евгения выбрала "Stars on Ice".

Еще во время Чемпионата мира в Японии Медведева травмировала ногу и после чистого проката в произвольной программе на некоторое время перестала выполнять прыжки. Поклонники надеются, что после расслабленного катания в межсезонье Евгения порадует в новых программах усложненными элементами.

Напомним, с минувшего сезона Медведева занимается у канадского тренера Брайана Орсера. До этого Евгения была подопечной россиянки Этери Тутберидзе.

Медведева в шоу "Stars on Ice"