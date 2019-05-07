07 Мая 2019
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Происшествия Свердловская область Тюменская область

В "Кольцово имени Демидова" на платной парковке "разули" две машины с тюменскими номерами

Два жителя Тюмени лишились колёс на своих машинах после того, как припарковали их на платной парковке возле екатеринбургского аэропорта "Кольцово", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом в одной из тюменских групп "ВКонтакте" написал пользователь Сергей Т. По его словам, служба безопасности аэрогавани якобы заявила, что не отвечает за машины, которые оставлены на стоянке. В департаменте стратегических коммуникаций "Кольцово" Накануне.RU сообщили, что расследованием данных дел занимаются правоохранительные органы.

"Мы оказываем им полное содействие, в том числе передачей материалов камер видеонаблюдения, которыми оборудована парковка", - уточнили в департаменте.

Украли колёса платная парковка Кольцово(2019)|Фото: vk.com, Сергей Т.

Напомним, аэропорт, входящий в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", участвовал в конкурсе "Великие имена России", воздушной гавани было решено присвоить имя Акинфия Демидова. Произошло это вопреки заявлениям о накрутке голосов. На парковку в "Кольцово Демидова-Вексельберга" уже жаловался звезда "Уральских пельменей", актер и сценарист Андрей Рожков. По словам актера, "такого откровенного стяжательства и гадкого отношения к пассажирам нет ни в одном аэропорту".

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В "Кольцово имени Демидова" на платной парковке "разули" две машины с тюменскими номерами

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Теги: Кольцово, платная парковка, кража колёс



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