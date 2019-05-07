07 Мая 2019
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"Злые языки". Бывшего уральского замполпреда ссылают на Колыму

Бывшего заместителя уральского полпреда Андрея Колядина прочат в усиление команды губернатора Магаданской области, экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Telegram-канал Давыдов.Индекс пишет "Злые языки говорят, что, возможно, в скором времени вице-губернатором, отвечающим за внутреннюю политику в Магаданской области, станет Андрей Колядин. Ну, а что не так?"
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Ранее, отметим, Колядин комментировал назначение Носова главой Колымы. По его мнению, Носову придется активно убеждать Москву и электорат в своих управленческих способностях.

Напомним, бывший заместитель полпреда в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Колядин, курировавший политические вопросы, ушел в отставку в июле 2013 года. Его уход был связан с предложением занять пост вице-президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), который он и занимал до сентября 2014. В дальнейшем Колядин фигурировал в новостях как политолог.

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"Злые языки". Бывшего уральского замполпреда ссылают на Колыму

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Теги: андрей колядин, магаданская область, замполпреда



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