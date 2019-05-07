07 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

На посла Украины в Канаде заведено уголовное дело за продажу земли в Крыму

Прокуратура Киевской области начала следствие о возможной госизмене посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, который продал свою землю в российском Крыму "по российским законам на российском нотариальном бланке за российские рубли в российском кадастре и платежами в российский бюджет", то есть признал российскую юрисдикцию над полуостровом. Об этом написал юрист Андрей Портнов, который уже несколько месяцев пишет об этом.
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"В договоре Шевченко указал адрес своей земли: Российская Федерация, Республика Крым", - написал Портнов.

В апреле дело против Шевченко завело Национальное антикоррупционное бюро Украины. В феврале начала уголовное расследование киевская "прокуратура Крыма". Ранее Портнов заявил, что Шевченко пытался умолчать этот факт, а потом отрицал. Доверенность он оформил на своего помощника - консула Украины в Канаде Константина Костенко.

После отставки Порошенко Портнов будет добиваться для Шевченко тюремного заключения, заключил он.

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На посла Украины в Канаде заведено уголовное дело за продажу земли в Крыму

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Теги: Украина, Крым



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