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Свердловского депутата Госдумы ждет допрос у следователя из-за стрельбы во дворе

Свердловского депутата Госдумы Дмитрия Ионина ждет общение со следователем из-за стрельбы во дворе жилого дома. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом парламентарий сообщил в своем Facebook.
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Напомним, инцидент произошел в городе Камышлове: Ионин объяснил свой поступок тем, что решил опробовать оружие, купленное в подарок юнармейцам, поймавшим педофила. При этом депутат признал содеянное глупостью и выразил готовность понести ответственность.

Как рассказал Дмитрий Ионин, из СМИ ему стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство" и он сам вышел на следователя, который ведет его.

кадр стрельбы Дмитрия Ионина из автомата в Камышлове(2019)|Фото: iz.ru

"Как депутата Госдумы меня не имеют права допрашивать. Но я обещал, что не буду скрываться за иммунитетом и выразил желание добровольно допроситься", - пояснил Ионин.

Он уточнил, что завтра днем в здании Следственного комитета на улице Щорса в Екатеринбурге его будет ждать следователь.

Напомним, в Сети уже появилась петиция на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина об отставке Дмитрия Ионина.

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Свердловского депутата Госдумы ждет допрос у следователя из-за стрельбы во дворе

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Теги: Ионин, стрельба, допрос, СКР



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