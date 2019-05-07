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Общество За рубежом

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон (50) в очередной раз устроила провокацию: снялась топлес для американского Harper's Bazaar. По ту сторону объектива оказался фотограф-аристократ Алексей Любомирский, для которого Джен уже давно стала одной из любимых моделей. Так что едва ли Энистон испытала смущение, позируя перед камерой в кожаных шортах, черных колготках и туфлях на каблуке. Другой образ этого фотосета – гламурный шик: платье в пайетках с глубоким декольте. А "аксессуаром" на съемке стал огромный доберман, которого Дженнифер держала на поводке.

В интервью к этой фотосессии Энистон рассказывает, что привыкла не обращать внимание на журналистов, которые постоянно вьются вокруг. Например, вечеринка в честь 50-летия Дженнифер освещалась очень широко, всех входящих и выходящих гостей, включая Брэда Питта, рассматривали под микроскопом. "Просто отключаю внимание. Фильтрую уши от негатива и слухов и стараюсь жить здесь и сейчас", - бодрится звезда. Она также рассказала, что если ей попадается таблоид, на обложке которого она обязательно "беременна", актриса просто выбрасывает такую макулатуру в мусорное ведро.

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50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

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Теги: дженнифер энистон, топлес, глянец, интервью, папарацци



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