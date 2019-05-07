Это вообще законно? Прокуратура проверяет, зачем администрация Сургутского района купила 8 иномарок на 20 миллионов рублей

Прокуратура Сургутского района проверит, законно ли администрация муниципалитета купила для служебных целей восемь "Nissan Murano" по цене в 2,5 млн руб. за штуку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Машины купило "Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации Сургутского района" в декабре 2018 г. через электронный аукцион. Восемь машин обошлись почти в 20 млн руб.

При этом постановление администрации района от 18 января 2016 г. говорит о том, что при закупке легковых автомобилей стоимостью не более 2,5 млн руб. двигатель не должен быть мощнее 200 "лошадей". Однако в техзадании закупки говорится, что мощность двигателя должна быть "не менее 249 лошадиных сил". При расчёте начальной и максимальной цены контракта использовались коммерческие предложения только на "Nissan Murano".

Прокурор Сургутского района внёс директору управления представление. В нём лишь указывается на сам факт нарушения, озвучено требование "устранить нарушения и способствовавшие ему условия". Однако нарушений закона, для устранения которых необходимо отменять закупку, выявлено не было.