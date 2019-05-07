"Людям нужно объяснить, а не ночью привозить и тихо убегать": в ГП назвали причину протестов против полигона в Шиесе

В Генпрокуратуре РФ отмечают плохое информирование жителей Архангельской области при реализации проекта экотехнопарка "Шиес".

Архангельская проблема проистекает из того, что с людьми не работают, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман в ходе совещания по вопросам реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Екатеринбурге.

"Людям нужно объяснить. Не ночью привозить что-то разгружать и тихо убегать, а объяснить, что, когда и почему. В данном случае как раз серьезное упущение в работе с людьми, с информированностью", - сказал Буксман.

Протесты активистов в Архангельской области начались в прошлом году, сразу после того, как стало известно о заключении "инвестиционного соглашения" между руководством региона и властями Московской области о приеме и захоронении мусора.

7 апреля в Архангельске прошло несанкционированное шествие и митинг на центральной площади города, протестующие в количестве свыше 4 тыс. человек потребовали прекратить строительство мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес.

Позднее активисты потребовали отставки губернатора области Игоря Орлова, который ранее назвал протестующих "шелупонью".

30 апреля жители поселка Урдома в Архангельской области перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес, где планируется строительство мусорного полигона.