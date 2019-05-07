Три уральских региона и Пермский край накроет аномальная жара

Сразу в нескольких уральских регионах в ближайшие дни ожидается аномальная жара. Как передает корреспондент Накануне.RU, метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте Уральского гидрометцентра.

В сообщении говорится, что с 7 по 9 мая на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более.

При этом в Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс горимости по региональной шкале.

Напомним, в конце апреля в Свердловской области еще лежал снег. Тогда синоптики обещали новые погодные сюрпризы.