07 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко не явился на допрос в прокуратуру

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
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Как сообщало Накануне.RU, его ждали в качестве свидетеля 7 мая в 10.00. Однако ни он сам, ни из его администрации не уведомили заранее о неявке и ее причинах. Об этом заявил руководитель Управления специальных расследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По словам Горбатюка, необходимо завершить допрос Порошенко, который осуществлялся под видеозапись в ноябре 2016 года, но за 2,5 года он так и не подписал протокол.

"Мы регулярно напоминали и напоминаем о необходимости этого всеми доступными способами. С одной стороны, президент выражает недовольство тем, как продвигаются "майдановские дела", а с другой - сам стопорит его своим безучастием. Этот протокол можно было сто раз подписать", - сказал прокурор.

Теперь Порошенко будут вызывать повторно. Если он не придет второй раз, то прокурор обратится в суд с ходатайством о наложении штрафа.

При этом генпрокурор и кум Порошенко Юрий Луценко заявил, что виноваты Горбатюк и его подчиненные, что Порошенко не подписал протокол.

Напомним, в феврале 2018 года на допросе в суде по "делу Януковича" по скайпу судья внезапно прервал процесс и заявил, что больше Порошенко допрашивать не будут.

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Порошенко не явился на допрос в прокуратуру

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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