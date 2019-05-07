"Обвинять Сталина в блокаде Ленинграда просто нелепо!"

Перед 9 мая российские СМИ вышли с заголовками, что известная писательница Елена Чижова обвинила Сталина в блокаде Ленинграда. По словам автора романов о тяжелой женской судьбе в тоталитарной стране, Гитлер и Сталин сыграли "в четыре руки трагическую фугу", историк и автор книг о сталинском периоде Игорь Пыхалов в беседе с изданием замечает, что сами по себе такие взгляды нелепы, как и другие идеологемы, когда говорят, что "народ выиграл войну вопреки Сталину".

Это заявление лауреатка премии "Русский Букер" сделала в интервью немецкоязычной газете "Нойе Цурех цайтунг". Общественность возмутилась, предполагают, что Чижова выполняет какой-то политический заказ. Напомним, что нападки на Блокаду Ленинграда от "творческой тусовки" в этом году уже воплощались в тиражировании черной "комедии" под названием "Праздник" о блокаде Ленинграда – якобы номенклатура в голодные годы блокады питалась намного лучше, чем простые ленинградцы и в неоднозначном фильме "Спасти Ленинград". Складывается ощущение, что страшное и сакральное время - трагедию Ленинграда и последующее освобождение города пытаются изъять из заслуг советского государства, так же как и саму Победу, которую "выиграли без главнокомандующего". Эксперт полагает, что так поступают и с Красным Знаменем Победы, которое якобы сейчас символизирует не то, что раньше, и потому его следует прятать во время шествия "Бессмертный полк".

"Постулат о том, что мы выиграли войну вопреки Сталину, вопреки верховному главнокомандующему, также нелеп, как если бы книгу госпожи Чижовой набрали из разных букв сотрудники типографии, без ее на то воли, - иронизирует Пыхалов. – С исторической точки зрения это все ложь, попытки освободить Ленинград велись с самого начала установления блокады, но, к сожалению, не удались. Но именно усилия по защите города предпринимались нашим руководством постоянно. В данном случае как можно прокомментировать эти слова? Человек просто глуп и не стесняется демонстрировать свою глупость на публику".

Напомним, что до этого с русофобскими заявлениями выступала лауреат Нобелевской премии из Белоруссии Светлана Алексиевич, она прославилась тем, что описывала ужасы войны и выступала в западной прессе с критикой СССР,. "За последние десятилетия сложилось такое впечатление, - говорит Пыхалов, - что вся писательская тусовка существует совершенно отдельно от читателя, от общества. На практике получается так – хорошему человеку литературную премию не дадут".