"Обвинять Сталина в блокаде Ленинграда просто нелепо!"

07 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург Ленинградская область

"Обвинять Сталина в блокаде Ленинграда просто нелепо!"

Перед 9 мая российские СМИ вышли с заголовками, что известная писательница Елена Чижова обвинила Сталина в блокаде Ленинграда. По словам автора романов о тяжелой женской судьбе в тоталитарной стране, Гитлер и Сталин сыграли "в четыре руки трагическую фугу", историк и автор книг о сталинском периоде Игорь Пыхалов в беседе с изданием замечает, что сами по себе такие взгляды нелепы, как и другие идеологемы, когда говорят, что "народ выиграл войну вопреки Сталину".

Елена Чижова(2019)|Фото: wikipedia.org

Это заявление лауреатка премии "Русский Букер" сделала в интервью немецкоязычной газете "Нойе Цурех цайтунг". Общественность возмутилась, предполагают, что Чижова выполняет какой-то политический заказ. Напомним, что нападки на Блокаду Ленинграда от "творческой тусовки" в этом году уже воплощались в тиражировании черной "комедии" под названием "Праздник" о блокаде Ленинграда – якобы номенклатура в голодные годы блокады питалась намного лучше, чем простые ленинградцы и в неоднозначном фильме "Спасти Ленинград". Складывается ощущение, что страшное и сакральное время - трагедию Ленинграда и последующее освобождение города пытаются изъять из заслуг советского государства, так же как и саму Победу, которую "выиграли без главнокомандующего". Эксперт полагает, что так поступают и с Красным Знаменем Победы, которое якобы сейчас символизирует не то, что раньше, и потому его следует прятать во время шествия "Бессмертный полк".

"Постулат о том, что мы выиграли войну вопреки Сталину, вопреки верховному главнокомандующему, также нелеп, как если бы книгу госпожи Чижовой набрали из разных букв сотрудники типографии, без ее на то воли, - иронизирует Пыхалов. – С исторической точки зрения это все ложь, попытки освободить Ленинград велись с самого начала установления блокады, но, к сожалению, не удались. Но именно усилия по защите города предпринимались нашим руководством постоянно. В данном случае как можно прокомментировать эти слова? Человек просто глуп и не стесняется демонстрировать свою глупость на публику".

Напомним, что до этого с русофобскими заявлениями выступала лауреат Нобелевской премии из Белоруссии Светлана Алексиевич, она прославилась тем, что описывала ужасы войны и выступала в западной прессе с критикой СССР,. "За последние десятилетия сложилось такое впечатление, - говорит Пыхалов, - что вся писательская тусовка существует совершенно отдельно от читателя, от общества. На практике получается так – хорошему человеку литературную премию не дадут".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Обвинять Сталина в блокаде Ленинграда просто нелепо!"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: блокада Ленинграда, Иосиф Сталин, Игорь Пыхалов, Елена Чижова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.05.2019 13:21 Мск Против писательницы, которая заявила о вине Сталина в блокаде Ленинграда, требуют возбудить дело

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 146

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети