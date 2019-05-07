Банк "Югра" запросил у ЦБ информацию для выявления признаков преднамеренного банкротства

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Югра" запросил у Центробанка информацию для выявления признаков преднамеренного банкротства, сообщает РАПСИ.

"Банк должен предоставить сведения обо всех платежах 196 кредиторов для выявления признаков преднамеренного банкротства и оснований для привлечения к имущественной ответственности лиц, виновных в банкротстве организации", - говорится в постановлении суда.

Сведения о платежах с 1 января 2013 г. по 1 января 2019 г. должны быть представлены на электронном носителе в формате Excel.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.