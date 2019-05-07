Анджелина Джоли разозлила Селин Дион, отказавшись сыграть певицу в кино

07 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Анджелина Джоли разозлила Селин Дион, отказавшись сыграть певицу в кино

Анджелина Джоли (43) разозлила канадскую поп-диву Селин Дион (51). Певица хочет снять биографический фильм о своей жизни, в главной роли она видела бывшую жену Брэда Питта и даже обратилась к Энджи с этим предложением.

Однако Джоли ответила отказом, сославшись на занятость. Источник издания RadarOnline сообщает: "Селин в течение многих лет вынашивала идею о создании байопика. В нем она хотела показать свою жизнь, карьеру и, главное, брак с Рене Анжелилом (он же был бессменным продюсером певицы – прим. ред.). Она хочет, чтобы эти отношения увидели и ее дети, и поклонники. Поэтому Селин была ошеломлена, когда Анджелина отказалась".

"Селин считала Энджи хорошим другом, и она опустошена тем, что актриса отказывается от роли", - добавляет инсайдер.

Впрочем, Дион наверняка скоро подыщет замену Джоли. Судя по всему, сейчас певица как никогда после смерти Анжелила готова к творческим поискам. "Я открываю для себя все больше и больше. Я женщина, принимающая свою судьбу, полная энергии и влюбленная в жизнь. Начать никогда не поздно. В 51 год у меня есть ощущение, что я на вершине!" – недавно заявила звезда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Анджелина Джоли разозлила Селин Дион, отказавшись сыграть певицу в кино

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: анджелина джоли, селин дион, биография, дружба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 146

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети