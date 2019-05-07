Анджелина Джоли разозлила Селин Дион, отказавшись сыграть певицу в кино

Анджелина Джоли (43) разозлила канадскую поп-диву Селин Дион (51). Певица хочет снять биографический фильм о своей жизни, в главной роли она видела бывшую жену Брэда Питта и даже обратилась к Энджи с этим предложением.

Однако Джоли ответила отказом, сославшись на занятость. Источник издания RadarOnline сообщает: "Селин в течение многих лет вынашивала идею о создании байопика. В нем она хотела показать свою жизнь, карьеру и, главное, брак с Рене Анжелилом (он же был бессменным продюсером певицы – прим. ред.). Она хочет, чтобы эти отношения увидели и ее дети, и поклонники. Поэтому Селин была ошеломлена, когда Анджелина отказалась".

"Селин считала Энджи хорошим другом, и она опустошена тем, что актриса отказывается от роли", - добавляет инсайдер.

Впрочем, Дион наверняка скоро подыщет замену Джоли. Судя по всему, сейчас певица как никогда после смерти Анжелила готова к творческим поискам. "Я открываю для себя все больше и больше. Я женщина, принимающая свою судьбу, полная энергии и влюбленная в жизнь. Начать никогда не поздно. В 51 год у меня есть ощущение, что я на вершине!" – недавно заявила звезда.