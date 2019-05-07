Чайка не стал устраивать разбор полетов из-за "мусорной реформы" на Урале

Генпрокурор РФ Юрий Чайка провел в Екатеринбурге совещание, посвященное реализации "мусорной реформы". Насколько можно судить по выступлению главы надзорного ведомства, реформа, которая для многих пока обернулась лишь увеличением платы за вывоз мусора, проходит ни шатко ни валко, но вместе с тем – штатно.

Чайка рассказал, что несмотря на трехгодичный подготовительный период, не во всех регионах смогли перейти на новый режим обращения с твердыми бытовыми отходами – Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурская и Курганская области. В нескольких субъектах потребовалось вмешательство прокуроров при принятии схем обращения с отходами, в том числе в связи с недофинансированием. В половине субъектов территориальные схемы содержали ошибки, что потребовало их существенной корректировки.

Чайка констатировал, что в регионах отсутствует достаточное количество мусоросортировочных и сжигающих заводов и полигонов, положительная практика использования материалов вторичной переработки не появляется.

По его словам, повсеместно есть претензии к работе муниципалитетов, которыми не создавались площадки для сбора ТКО, под их временное хранение, не принимались необходимые меры по ликвидации несанкционированных свалок.

Генпрокурор заявил, что нарушения обусловлены недостаточной организацией государственного надзора. Как в таких условиях оказался возможным запуск реформы, впрочем, осталось неясным.

Отметим, что одной из горячих точек "мусорной реформы" на Урале оказался Нижний Тагил, жители которого получили самый высокий в регионе тариф и до кучи – двойные квитанции за вывоз мусора, однако в открытой части совещания отдельного разбора полетов по Путинграду Чайка не устроил. В целом мероприятие, по свидетельствам очевидцев, прошло как дежурное и отчетное.

Напомним, СМИ писали, что сын генпрокурора Игорь Чайка занимается мусорным бизнесом и, в частности, будет управлять крупнейшим мусоросжигательным заводом Москвы.