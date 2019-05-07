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Спорт Свердловская область

ХК "Автомобилист" подписал канадского форварда Плэтта и вернул дравшегося на тренировке Тимашова

Состав хоккейного клуба "Автомобилист" пополнил канадский нападающий Джефф Плэтт. Также в команду вернулся защитник Николай Тимашов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, односторонний контракт с Плэттом рассчитан на два года. Минувший сезон он провел в финском "Йокерите", а всего в Континентальной хоккейной лиге сыграл 568 матчей, набрав 321 (176+145) очко. Джефф также имеет белорусское гражданство, поэтому не считается легионером в КХЛ.

Что касается Тимашова, то двусторонний контракт с защитником рассчитан на два года. За "Автомобилист" он выступал три года, а в прошлом сезоне перебрался в нижнекамский "Нефтехимик". Всего в КХЛ он сыграл 207 матчей, набрав 45 (14+31) очков. Также выступал за Олимпийскую сборную России.

Напомним, уходу Тимашова из екатеринбургского клуба предшествовала его драка на тренировке с нападающим Тэйлором Беком. В итоге у канадского форварда оказалась сломана орбитальная кость, а сам он вскоре покинул команду.

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ХК "Автомобилист" подписал канадского форварда Плэтта и вернул дравшегося на тренировке Тимашова

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Теги: Автомобилист, Плэтт, Тимашов



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