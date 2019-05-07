"Равнодушие и деградация". Эксперт оценил возложение цветов Тухачевскому учениками московской школы

Вознесение цветов к памятнику Тухачевскому учениками московской школы – это не случайность или какой-то "заговор", это симптоматичная деградация образования и людей, участвующих в таких мероприятиях, считает журналист-документалист, автор проекта "Последний звонок" о российском образовании Константин Семин.

Напомним, в московской школе №138 провели акцию, посвященную 9 мая, в которой ученики возложили цветы к памятнику Тухачевскому. В учебном заведении это объяснили "данью уважения" и тем, что детям необходимо "знать людей, в честь которых названа улица и установлен памятник". Однако Тухачевский, как известно, был расстрелян еще перед Второй мировой войной в 1937 году по "делу антисоветской троцкистской военной организации".

Это обычное невежество и деградация в сфере образования и в целом в стране, уверен Константин Семин.

"Скорее всего, речь идет о невежестве, безграмотности и равнодушии людей, участвующих в официальных мероприятиях даже школьного уровня. О равнодушии их к истории и к памяти о Победе. И абсолютно неважно, кого рисовать на плакатах, использовать ли в "отфотошопленных" изображениях графику, заимствованную из каких-то банков изображений или возлагать цветы к памятникам, которые никакого отношения к войне не имеют. Это очень симптоматично", - сказал Семин Накануне.RU.

Он также добавил, что надеяться на улучшение ситуации не стоит – все реформы направлены на деградацию образования, которую мы наблюдаем все постсоветскую историю:

"Мне кажется, это закономерно, и не стоит ожидать, что случатся какие-то большие перемены. С чего бы? Еще бы лет 10 подождать, и я не знаю, кому мы можем увидеть цветы, венки и памятники".