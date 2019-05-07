На дне: Михалков возмутился российскими бездушными ток-шоу

В очередном выпуске своего шоу "Бесогон" российский режиссер Никита Михалков (73) раскритиковал ток-шоу на отечественном ТВ. При этом деятель искусства не отрицает, что и сам порой нет-нет да и глянет на "чужую непорядочность".

"Исчезает одно из самых главных качеств русского человека — сострадание, жалость. Причем исчезает и то, на чем это держится - искренность. Нет, сострадание есть, конечно. Громкое, чтобы услышали. Сострадание, которое связано с тем, чтобы самому фигурировать, сострадая. Это не то искреннее тихое душевное сострадание или жалость.

Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, смаковать чужую подлость, смаковать чужую непорядочность. Мы становимся теплохладными наблюдателями чужого горя, бесконечной лжи, выяснения отношений, скандалов. Мы питаемся этим. И, что самое страшное, это стало привычным", - переживает режиссер.

Он добавляет: "Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не призываю запретить какие-то передачи или не смотреть их. Я сам ловлю себя на мысли и ужасаюсь этому, ведь если ты пьешь кофе и по телевизору идет это, то ты смотришь туда".

Михалков считает, что "мелкое" и "мерзкое" в человеке обращается и раскрывается "к экрану". "Тебе интересно, до какого дна может опуститься человек. И удовлетворение твое идет не от того, что наказано зло, а от того, что это не со мной, я-то хороший! Это воспитание невероятной гордыни и безнаказанности. Потому что всегда есть тот, кто хуже тебя. Нетрудно быть лучше другого. Трудно быть лучше себя самого. И это происходит в развитии. И это откладывает отпечаток на всю нашу жизнь", - говорит Михалков.