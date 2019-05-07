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Наука и техника Свердловская область

Юные радиотехники создали сборный энергоузел для станций в Арктике. Собирается по принципу "Лего"

В Екатеринбурге отмечают День радио. В этом году исполняется 160 лет со дня рождения изобретателя радио Александра Попова. Сегодня студенты радиофака Уральского федерального университета уже "обновили" памятник ученому, а будущие радисты представили собственные разработки, реализованные в проектном обучении. Как рассказал Накануне.RU руководитель Молодёжного проектного центра радиоэлектронных систем Алексей Рожков, в стенах университета каждый год проходит выставка школьных и студенческих работ по радиолюбительству и связи. В этот раз был объявлен региональный технический конкурс "Я - инженер", ребята презентовали радиоприёмники, прототипы передатчика азбуки Морзе для игры "Охота на лис" и многое другие.

"В День радио мы проводим выставку студенческих и школьных работ, на которой демонстрируем радиоэлектронные устройства, которые собрали сами ребята. Выставка проходит для гостей, для работодателей и для партнёров. Наша задача - познакомить проектные команды с будущими работодателями, менторами, партнёрами и инвесторами, чтобы дальше развивать и подаваться на гранты", - рассказал Рожков.

разработки и проекты школьников и студентов РТФ(2019)|Фото: Накануне.RU

разработки и проекты на РТФ, схемы, прототип передачи азбуки Морзе(2019)|Фото: Накануне.RU

Он также добавил, что участников конкурса просили сделать не прототип, а устройство, которое сможет принимать эфиры, и им было бы возможно управлять. Состязание проходит при поддержке Фонда президентских грантов, для будущих радистов предоставили всё необходимое оборудование.

"Есть приёмные устройства, есть уже собранные радиоприёмники. Ребята сами проектируют и выполняют то или иное устройство. Также представлены элементы робототехники", - добавил организатор.

Например, команда из Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова собрала радиоприёмное устройство с цифровым управлением. На разработку и на сборку радиоприёмника ушло чуть больше месяца. Кстати, корпус устройства выполнен с помощью 3D принтера. Студенты колледжа заняли первое место в номинации "Радиотехника и радиолюбительство".

разработки и проекты школьников и студентов РТФ, радиоприемное устройство(2019)|Фото: Накануне.RU

разработки и проекты РТФ, радиоприемник(2019)|Фото: Накануне.RU

Команда школьников СУНЦ УрФУ изготовила агрегатор источников возобновляемой энергии. Будущие радисты создали установку, которая позволяет подключать любой источник энергии с любым напряжением и полярностью и получать на выходе 220 Вольт. Для проектирования и изготовления потребовался год. За это изобретение школьники взяли первое место в номинации "Прикладные образцы".

разработки и проекты на РТФ, агрегатор источников восстановления энергии(2019)|Фото: Накануне.RU

лауреаты проектов на РТФ(2019)|Фото: Накануне.RU

"Если в энергосети есть диспетчерское управление, то это диспетчерское управление для маленькой автономной энергосети. В целом у нас несколько проектов, например, один из них направлен на исследование Арктики. Чтобы реализовать базу в Арктике, необходимо несколько месяцев и более 16 млн рублей, а ещё её надо питать. Мы предлагаем концепцию "Лего". Почему бы не сделать такую технику, которая работает по такому же принципу универсальных деталей? Она будет разбираться и собираться. Её можно собрать за два дня и не потребуется большая группа людей, а при сборке получается и энергоузел и другие составляющие", - рассказал учащийся Анатолий Бородин.

разработки и проекты на РТФ, схема, спичечный коробок(2019)|Фото: Накануне.RU

разработки и проекты на РТФ(2019)|Фото: Накануне.RU

Также были представлены устройства в лаборатории для изучения свойств и динамики электрической дуги.

разработки и проекты школьников и студентов РТФ, аппарат по определению дугового разряда(2019)|Фото: Накануне.RU

разработки и проекты на РТФ(2019)|Фото: Накануне.RU

В конце всех ребят наградили почётными грамотами и денежными призами. Самые активные и целеустремленные поедут в летнюю радио-экспедицию на озеро Песчаное. Участники смогут не только отдохнуть от повседневной суеты, но и попрактиковаться в радиолюбительстве.

разработки и проекты школьников и студентов РТФ(2019)|Фото: Накануне.RU

Участникам конкурса зачитали письмо-поздравление от министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина. Он уверен, что институт радиоэлектроники готовит высококвалифицированные кадры, которые способны выполнять научно-исследовательские работы, а их деятельность повышает качество жизни уральцев.

По мнению самих организаторов и участников, знания факультета развиваются и поддерживаются преподавателями и студентами. А профессия будет востребована ещё очень долгое время.

разработки и проекты школьников и студентов РТФ(2019)|Фото: Накануне.RU

разработки и проекты школьников и студентов РТФ(2019)|Фото: Накануне.RU

я люблю РТФ(2019)|Фото: Накануне.RU

Празднование Дня радио в Екатеринбурге продолжается, вечером намечено традиционное праздничное шествие студентов к памятнику Попову, оно начнётся в 20.30 от площади Кирова. Колонна пройдет по пешеходной части проспекта Ленина. Завершится торжественная часть концертом.

плакат, шествие РТФ к памятнику Попова(2019)|Фото: Накануне.RU

Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, ИРИТ-РтФ УрФУ(2019)|Фото: Накануне.RU

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Юные радиотехники создали сборный энергоузел для станций в Арктике. Собирается по принципу "Лего"

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Теги: екатеринбург, день радио, радиоинженер, конкурс, попов



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