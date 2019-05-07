По делу о загрязнении нефти в "Дружбе" задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" задержаны четыре человека.

Предполагаемые фигуранты дела находятся в СИЗО, их имена министр не назвал. По словам Новака, очищенная нефть должна достичь балтийского порта Усть-Луга 8 мая.

По данным Минэнерго, ситуация с поставками сырья должна полностью нормализована во второй половине месяца, передает ТАСС.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемого из России топлива были обнаружены 19 апреля. Транзит ограничили Белоруссия, Польша и Чехия.

По словам президента России Владимира Путина ситуация с некачественной нефтью нанесла России серьезный имиджевый, материальный и экономический ущерб, а также показала необходимость перемен в системе контроля.

Ранее белорусское предприятие пожаловалось на ухудшение качества российского топлива, в частности на завышенное содержание хлорорганических соединений. Позже стало известно о планах "Белнефтехима" потребовать от "Транснефти" компенсацию за поставку топлива.