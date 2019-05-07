07 Мая 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске "Фортум" уличили в загрязнении Первого озера сточными водами

Генеральному директору ПАО "Фортум" внесены представления с требованием устранить нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства на Челябинской ТЭЦ-2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

На предприятии не осуществляется производственный экологический контроль за соблюдением нормативов выбросов вредных веществ в воздух, в том числе в период НМУ, на стационарных источниках котлотурбинного цеха № 0001 и № 0002 по веществам: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерода оксид, бензапирен и угольная зола.

Установлены нарушения порядка накопления и складирования ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп, которые отнесены к I классу опасности.

Кроме того, предприятие в Первое озеро осуществляется сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по фторид-иону, сульфатам, железу, меди и др.

"Негативное влияние сброса сточных вод при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия ЧТЭЦ-2 на качество природной воды озера наблюдается по взвешенным веществам, нефтепродуктам, хлоридам, сульфатами и характеризуется увеличением концентрации указанных компонентов в сравнении с фоновыми концентрациями озера", - говорится в сообщении.

В отношении "Фортум" возбуждены дела об административных правонарушениях.

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В Челябинске "Фортум" уличили в загрязнении Первого озера сточными водами

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Теги: Фортум, Челябинская ТЭЦ-2, экология, выбросы, сточные воды, первое озеро,



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