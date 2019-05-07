"Дома вспыхивали с интервалом в несколько минут". В Нефтеюганском районе ввели особый режим из-за серии поджогов домов

Особый противопожарный режим ввели в третьем микрорайоне поселка Пойковский Нефтеюганского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Администрация поселка пошла на такие меры из-за пожаров, которые были зарегистрированы в деревянных двухэтажках в 2019 г. По информации спасателей, огонь вспыхивал на общедомовой территории: подъездах, чердаках. Порой, разница между одним возгоранием и другим составляла всего лишь несколько минут.

"Специалисты предполагают, что в жилых домах были совершены поджоги. Для расследования причин пожаров создана межведомственная группа, в состав которой вошли сотрудники МЧС, Следственного комитета, полиции, для выяснения обстоятельств случившегося привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории", - сообщили в окружном МЧС.

Жильцы домов беспокоятся за свою жизнь и имущество. Власти Пойковского проводят осмотры мест общего пользования в домах, принимают меры по ограничению посторонних в подъезды, подвалы и на чердаки. В дополнительном обследовании общедомовых территорий участвуют и сами жители поселка. Власти призывают граждан не терять бдительности и выполнять правила противопожарного режима в РФ.

В частности запрещается захламлять пути эвакуации, блокировать эвакуационные выходы, устраивать кладовые в лестничных клетках, хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы, а также газовые баллоны, курить и применять открытых огонь в местах общего пользования.