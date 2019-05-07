Размытый участок трассы в Югре восстановят к 16 мая

В Югре продолжается восстановление размытого участка трассы Нефтеюганск – Мамонтово. Завершить работы дорожники планируют к 16 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Северавтодора".

Тело насыпи земляного полотна размыло из-за резкого притока талых вод и работы сборных железобетонных труб в напорном режиме. Водители объезжают аварийный участок через Тепловское месторождение. Филиал №4 "Северавтодора" установил заградительные блоки, временные дорожные знаки. Идёт круглосуточное дежурство с обеих сторон с участием машин прикрытия с проблесковыми маячками и наряда ГИБДД.

6 мая началось вскрытие проезжей части и разборка насыпи. На месте работают семь единиц специализированной техники. На 15 канале радиосвязи водителей информируют о месте для разворота и маршруте для объезда аварийного участка. По предварительным данным, ремонт аварийного участка планируется закончить до 16 мая.

Напомним, обрушение произошло 5 мая на 710 км трассы Нефтеюганск – Мамонтово.