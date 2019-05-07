Ñòàëè èçâåñòíû ôàâîðèòû áóêìåêåðñêèõ ñòàâîê íà ôèíàë "Èãðû ïðåñòîëîâ"

07 Ìàÿ 2019
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Êîíåö ñåðèàëà "Èãðà ïðåñòîëîâ" âñå áëèæå, à ðàçâÿçêîé ïîêà è íå ïàõíåò. Áóêìåêåðû çàðàáàòûâàþò íà æåëàþùèõ óãàäàòü, êòî óìðåò, à êòî çàéìåò æåëåçíûé òðîí. Åñëè óòå÷åê ñöåíàðèÿ íå ñëó÷èòñÿ â áëèæàéøèå äâå íåäåëè, êòî-òî ìîæåò îçîëîòèòüñÿ.

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Ðåñóðñ TMZ ñî ññûëêîé íà áóêìåêåðñêóþ êîíòîðó SportsBetting ïðèâîäèò òàêèå ðàñêëàäû: Àðüþ Ñòàðê íàçûâàþò ôàâîðèòîì ñðåäè ïîòåíöèàëüíûõ óáèéö Ñåðñåè Ëàííèñòåð (7/5). Íà âòîðîì ìåñòå áðàò Ñåðñåè Äæåéìå, âïëîòü äî ÷åòâåðòîãî ýïèçîäà îí áûë íà ýòîé ïîçèöèè ëèäåðîì (7/4). À âîò Äåéíåðèñ, ïî ìíåíèþ ñäåëàâøèõ ñòàâêè, åäâà ëè äîáåðåòñÿ äî ñâîåé ñîïåðíèöû (15/2), êàê è âòîðîé áðàò Ñåðñåè Òèðèîí.

Èíòåðåñíûå ñòàâêè íà âûæèâàåìîñòü óæå îäíàæäû óìåðøåãî Äæîíà Ñíîó. Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî Äæîí, ñêîðåå, áóäåò æèâ – êîýôôèöèåíò ñîñòàâèò 1/3, åñëè, ñêîðåå, ìåðòâ – 2/1. Â ñëó÷àå, åñëè Ñíîó âûæèâåò, îí ìîæåò æåíèòüñÿ íà ñâîåé òåòêå (ñòàâêè 5/2) è äàæå çà÷àòü âìåñòå ñ íåé ðåáåíêà (2/1).

Äåëàþò ñòàâêè óæå è íà î÷åðåäíîé êîôåéíûé ñòàêàí÷èê. Êàê ðàíåå ñîîáùàëî Íàêàíóíå.RU, â ÷åòâåðòîì ýïèçîäå âîñüìîãî ñåçîíà îáíàðóæèëñÿ êèíîëÿï: íà ñòîëå ïåðåä Äåéíåðèñ áûë çàìå÷åí ñòàêàí èç Starbucks. HBO óæå èçâèíèëèñü çà îïëîøíîñòü, à ëÿï óæå îáðîñ ìåìàìè â ñåòè. Òàê âîò, ñòàâêà íà åùå îäíî ïîÿâëåíèå òàêîãî ñòàêàíà â êàäðå, ñîñòàâëÿåò 15/1.

Ð˜Ð³ÑˆÐ° Ð¿ÑˆÐµÑÑ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð² Ð­Ð¼Ð¸Ð»Ð¸Ñ ÐšÐ»Ð°ÑˆÐº Ð”ÐµÐ¹Ð½ÐµÑˆÐ¸Ñ Ð¢Ð°ÑˆÐ³Ð°ÑˆÐ¸ÐµÐ½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:HBO/theverge.com

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Ðàíåå 07.05.2019 08:03 Ìñê Þíîé çâåçäå "Èãðû ïðåñòîëîâ" ðîäèòåëè çàïðåòèëè ñìîòðåòü ýòîò ñåðèàë

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