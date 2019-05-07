Ñòàëè èçâåñòíû ôàâîðèòû áóêìåêåðñêèõ ñòàâîê íà ôèíàë "Èãðû ïðåñòîëîâ"
Êîíåö ñåðèàëà "Èãðà ïðåñòîëîâ" âñå áëèæå, à ðàçâÿçêîé ïîêà è íå ïàõíåò. Áóêìåêåðû çàðàáàòûâàþò íà æåëàþùèõ óãàäàòü, êòî óìðåò, à êòî çàéìåò æåëåçíûé òðîí. Åñëè óòå÷åê ñöåíàðèÿ íå ñëó÷èòñÿ â áëèæàéøèå äâå íåäåëè, êòî-òî ìîæåò îçîëîòèòüñÿ.
Âíèìàíèå! Äàëüíåéøèé òåêñò ñîäåðæèò ñïîéëåðû âîñüìîãî ñåçîíà.
Ðåñóðñ TMZ ñî ññûëêîé íà áóêìåêåðñêóþ êîíòîðó SportsBetting ïðèâîäèò òàêèå ðàñêëàäû: Àðüþ Ñòàðê íàçûâàþò ôàâîðèòîì ñðåäè ïîòåíöèàëüíûõ óáèéö Ñåðñåè Ëàííèñòåð (7/5). Íà âòîðîì ìåñòå áðàò Ñåðñåè Äæåéìå, âïëîòü äî ÷åòâåðòîãî ýïèçîäà îí áûë íà ýòîé ïîçèöèè ëèäåðîì (7/4). À âîò Äåéíåðèñ, ïî ìíåíèþ ñäåëàâøèõ ñòàâêè, åäâà ëè äîáåðåòñÿ äî ñâîåé ñîïåðíèöû (15/2), êàê è âòîðîé áðàò Ñåðñåè Òèðèîí.
Èíòåðåñíûå ñòàâêè íà âûæèâàåìîñòü óæå îäíàæäû óìåðøåãî Äæîíà Ñíîó. Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî Äæîí, ñêîðåå, áóäåò æèâ – êîýôôèöèåíò ñîñòàâèò 1/3, åñëè, ñêîðåå, ìåðòâ – 2/1. Â ñëó÷àå, åñëè Ñíîó âûæèâåò, îí ìîæåò æåíèòüñÿ íà ñâîåé òåòêå (ñòàâêè 5/2) è äàæå çà÷àòü âìåñòå ñ íåé ðåáåíêà (2/1).
Äåëàþò ñòàâêè óæå è íà î÷åðåäíîé êîôåéíûé ñòàêàí÷èê. Êàê ðàíåå ñîîáùàëî Íàêàíóíå.RU, â ÷åòâåðòîì ýïèçîäå âîñüìîãî ñåçîíà îáíàðóæèëñÿ êèíîëÿï: íà ñòîëå ïåðåä Äåéíåðèñ áûë çàìå÷åí ñòàêàí èç Starbucks. HBO óæå èçâèíèëèñü çà îïëîøíîñòü, à ëÿï óæå îáðîñ ìåìàìè â ñåòè. Òàê âîò, ñòàâêà íà åùå îäíî ïîÿâëåíèå òàêîãî ñòàêàíà â êàäðå, ñîñòàâëÿåò 15/1.
Òîò ñàìûé ñòàêàí÷èê
È âîò åùå íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ âàðèàíòîâ äëÿ ñòàâîê:
Êòî ïîãèáíåò ïåðâûì?
Ãîðà – 1/3
Ïåñ – 2/1
Ïîæåíÿòñÿ ëè Ñàíñà è Òèðèîí?
Äà – 5/1
Íåò – 1/10
Êòî áóäåò ïðàâèòåëåì Âåñòåðîñà â êîíöå âîñüìîãî ñåçîíà?
Äæîí Ñíîó - 5/2
Ñàíñà Ñòàðê - 3/1
Äåéåíåðèñ Òàðãàðèåí - 4/1
Òèðèîí Ëàííèñòåð - 5/1
Äæåíäðè Áàðàòåîí - 6/1
Ñåðñåÿ Ëàííèñòåð - 10/1
Áðàí Ñòàðê - 12/1
Àðüÿ Ñòàðê - 16/1
Âàðèñ - 20/1