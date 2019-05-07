07 Мая 2019
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Общество В России

Против писательницы, которая заявила о вине Сталина в блокаде Ленинграда, требуют возбудить дело

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призвал возбудить уголовное дело против российской писательницы Елены Чижовой, которая обвинила Иосифа Сталина в организации блокады Ленинграда.

"Коммунисты России" направили заявление в Следственный Комитет с требованием привлечь Чижову к уголовной ответственности за нарушение статьи 354-й УК РФ ("Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны"). Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

"Это чудовищная провокация, циничная ложь и клевета. Чижова явно выполняет политический заказ определенных сил, наиболее реакционных и русофобских, крайних антисоветчиков. До такого абсурда еще никто не доходил! - отметил Сурайкин.- Чижова обязательно должна быть строго наказана!".

Елена Чижова(2019)|Фото: wikipedia.org

Ранее в эссе, опубликованном в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

По ее словам, Сталин "ненавидел" Ленинград. "Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки", - подчеркнула писательница.

Сурайкин призвал "литературное сообщество осудить Чижову и лишить ее премии "Русский Букер".

В ЦК партии также предположили, что, возможно, свое высказывание Чижова могла сделать под воздействием каких-то препаратов или вследствие тяжелого психического заболевания.

Чижова родилась в Ленинграде в 1957 году, она писательница, переводчик и эссеист, лауреат Букеровской премии 2009 года (за роман "Время женщин").

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Против писательницы, которая заявила о вине Сталина в блокаде Ленинграда, требуют возбудить дело

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Теги: елена чижова, сталин, блокада ленинграда



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Развитие сюжета:

Ранее 07.05.2019 14:25 Мск "Обвинять Сталина в блокаде Ленинграда просто нелепо!"

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