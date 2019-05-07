Общая сумма ущерба составила 2,8 млн руб. Экс-полицейские забирали себе премии своих подчиненных.

Суд назначил им по 3 года лишения свободы условно, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В Златоусте осудили бывших руководителей местного отдела полиции - Андрея Таможникова и Олега Титкова. Суд признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

На Южном Урале бывшие руководители отдела полиции получили условные сроки за присвоение премий подчиненных





