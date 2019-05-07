Московских школьников отправили с цветами к памятнику Тухачевскому "из уважения"

Стало известно, почему московских школьников отправили на возложение цветов к памятнику осужденному за измену Родине Михаилу Тухачевскому. В школе №138 считают, что надо было отдать "дань уважения" военачальнику.

"Дети, живущие в этом микрорайоне, обязаны знать людей, в честь которых названа улица и установлен памятник", — сказал представитель школы радиостанции "Говорит Москва".

Тухачевский - советский военный деятель, военачальник РККА времен Гражданской войны, расстрелян перед Второй мировой войной в 1937 году по "делу антисоветской троцкистской военной организации". Реабилитирован при Хрущеве. В постсоветской России также часто распространяется версия о якобы невиновности Тухачевского. Журналист Максим Шевченко считает ее мифом.

"Было и много мифов вокруг темы репрессий. Тухачевский, мол, невиновен, Блюхер невиновен. Но высшее руководство Красной армии теснейшим образом сотрудничало с фашистами Европы. Тухачевский лично дружил со всеми генералами Муссолини, общался с ними, проводились совместные учения. У них были очень тесные связи с немецким Генштабом. Да и он сам рассказал это на допросе, что у него были контакты и с немцами, и итальянцами. И вот картина – по всей Европе проходят военные перевороты, военные приходят к власти. В Испании военный мятеж, в Германии армия поддерживает Гитлера, в Италии Муссолини проводит эфиопскую войну и фактически армия приводит его к власти. В Венгрии адмирал Хорти берет власть. А мы что же? Самые отсталые? Как вы считаете, могли Тухачевский, Якир и Гомарник провести военный переворот? Они что, святые что ли? Совершенно не исключаю, что заговор был", - отмечал он на днях в интервью Накануне.RU.