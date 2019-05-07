На севере УрФО предложили сначала улучшить качество асфальта, а потом разрешать менять его в непогоду

Депутаты Югры и Ямала скептически отнеслись к идее Росавтодора поменять ГОСТ и разрешить укладку асфальта в непогоду, если только нет сильного ветра. Они полагают, что если сейчас дорожников можно раскритиковать за такую "работу", то после изменений правил такой возможности не будет. Однако если качество полотна будет высоким, то не важно, какая на улице погода, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вскоре в России может измениться ГОСТ, регулирующий технологию укладки дорожного покрытия. Работы официально разрешат проводить в дождь, снег и мороз. Документ заказал Росавтодор, объясняя необходимость плохим климатом в России: "большая часть дорог находится в первой и второй дорожно-климатических зонах, то есть на территории с тундрой, вечной мерзлотой, влажными лесами и т. д.". Разрабатывал новые стандарты НИИ транспортно-строительного комплекса, сейчас они проходят стадию общественного обсуждения, готовый документ ожидается к ноябрю. Росавтодор полагает, что, поскольку "большая часть дорог" проходит по тундре, вечной мерзлоте и влажным лесам, строительный сезон ограничен коротким периодом теплой погоды. При этом асфальт, положенный в непогоду, ничуть не хуже уложенного по технологии, считают в ведомстве.

Депутат думы Югры Виктор Сысун в разговоре с Накануне.RU отметил, что, если качество асфальта будет высоким, то нет никакой разницы, какая погода во время его укладки.

"Но если оно такое, как сегодня, когда через год после смены асфальта его нужно ремонтировать по гарантии из-за разрушений, то такие поправки принимать не надо. Весь вопрос – что мы получаем на выходе? Есть инновационные материалы, которые стоят дороже, чтобы один раз "постелил" полотно и 10 лет не ремонтируешь. Если технологии будут такими и ГОСТ обяжет укладывать асфальт по таким технологиям, что это можно делать и в дождь, и в грязь, это возможно. Но если стандарт останется сегодняшним, и просто разрешат его применять в любую погоду, тем более в югорскую, это неправильно", - сказал Сысун.

Его коллега из парламента Ямала Елена Кукушкина полагает, что если сейчас за то, что асфальт меняют в дождь или снег, можно дорожников критиковать, то после изменений в стандарте это станет законным.

"Чем можно это мотивировать? Что "и так сойдёт"? Или технологии какие-то есть? В России разный климат и разные дороги. Раньше на Ямале асфальт укладывали качественно. Поправки считаю неправильными", - рассказала Накануне.RU политик.

Отметим, укладка асфальта в дождь или во время снегопада проходит регулярно. В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный в ноябре прошлого года рабочие под покровом ночи уложили асфальт на снег в минусовую температуру. Столица Урала время от времени фигурирует в подобных скандалах. Аналогичную "работу" делали также в Челябинске, Перми.