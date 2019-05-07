Каменных львов в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге демонтировали, ограду снесли бульдозером. "Вернут красивыми и отреставрированными"

Жители Екатеринбурга обеспокоены масштабной реконструкцией сквера за Оперным театром. Так, сегодня рабочие разрушили ограждение и увезли знаменитых каменных львов. По мнению уральцев, "мало того, что парк был перекопан, как в войну, траншеями под электрокабели, так ещё и окончательно решили испоганить историческую ограду". В администрации города Накануне.RU сообщили, что переживать не стоит - монумент с каменными львами вернут, только приведут в презентабельный вид.

"Кто дал разрешение на этот акт вандализма? Кто остановит этот беспредел по разрушению городских скверов и парков? Они ещё и Площадь обороны собрались реконструировать", - пишет недовольный житель уральской столицы.

Горожанин пишет в соцсети Яндекс.Район: "Я прожил в городе 50 лет, видел несколько реконструкций сквера, но чтобы так, это немыслимо, я вам больше скажу - весь этот процесс проходил с помощью трактора - экскаватора, не вручную, нет. Именно тактора. Как на снос... Уничтожено уникальное ограждение из маленьких колонн, его в течение нескольких десятилетий бережно восстанавливали, белили и регенерировали по мере износа. А тут - просто какой-то момент вредительства прослеживается... Каменные львы могли получить повреждения, я просто близко их не осматривал пока, а ведь когда-то, они были в разных местах сквера, и их воссоединили очень бережно, всё происходило исключительно с помощью ручных работ..."

Сейчас строительная техника убирает остатки от монумента и ограждений.

"Безусловно, львов забрали для реставрации, также изготовят новые постаменты. Скульптуры привезут красивые и ухоженные. Также будут заменены фонари, которые портили какие-то вандалы", - добавили в пресс-службе мэрии.

Как ранее писало Накануне.RU, благоустройство сквера у Оперного театра было включено в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". Работы по благоустройству находятся под особым контролем городских властей. До конца декабря 2018 года рабочие реконструировали дорожки, установили часть малых архитектурных форм и большую часть опор освещения. Всё остальное - в 2019 году.

Некоторые уральцы жаловались, что на территории происходит хаос: вырубают деревья, на газонах паркуются машины, а техника разрушает почву. Затем люди остались недовольны установкой большого количества фонарей.