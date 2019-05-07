Половина пользователей Telegram не замечает блокировки мессенджера, еще 45% ее обходят

Половина пользователей мессенжера Telegram не замечают блокировки. Еще 45% ее активно обходят. Аудитория "тележки" уже превысила ту, что была до блокировки. Таковы данные исследования, проведенного сервисом аналитики TGStat.ru.

В результатах за текущий год, опубликованных аналитиками, отмечается рост аудитории телеграм-каналов, которые становятся полноценными медиа.

Города и мужчины

Ожидаемо лидерами по использованию мессенджера стали столицы и города-миллионники. Третье место после Москвы и Санкт-Петербурга занимает Екатеринбург/Свердловская область. Также в первой двадцатке оказались Челябинск, Пермь и Тюмень.

Интересные данные показал гендерный анализ. "Изначальная гипотеза о том, что мужчин и женщин к 2019 году в Telegram будет примерно поровну, была полностью опровергнута. Сейчас мужчин в мессенджере больше чем женщин на 30 процентных пунктов (такое распределение наблюдается и на большинстве общетематических каналов). Это, конечно, не значит, что нет сотен каналов с большой долей чисто женской аудитории, однако в типичном канале — мужчин все же будет ощутимо больше", - пишут авторы исследования.

Возраст и сфера деятельности

Ядром аудитории стали в возрасте 25-34 года (38%). Чуть более молодое поколение – 18-24 года – 27%. Интересно, что эти показатели чуть отличаются среди мужчин и женщин. Так, юных пользовательниц (18-24) больше, чем юношей, а вот среди старшего поколения больше мужчин-пользователей.

Четверть пользователей Telegram (26,7%) относят себя к сфере IT. По 10% аудитории приходится на производственников и маркетологов с пиарщиками. А вот среди ученых и дизайнеров Telegram почетом не пользуется.

60% аудитории мессенджера имеет высшее образование, еще 14% - в процессе его получения. Почти половина аудитории – наемные сотрудники (48%), еще 21% вообще не работает.

Что читают

80% респондентов читают новостные каналы, 64% подписаны на развлекательные каналы, политикой интересуются еще 45%. С рекламой часто сталкиваются только 39% пользователей, а редко видят ее еще 40%. 85% пользователей используют "тележку" для личной переписки. 43% опрошенных участвуют в групповых чатах до 50 человек, еще 30% - участники крупных чатов более чем на 50 человек. 18% ведут собственные каналы.

"Большая часть российской Telegram-аудитории (73%) использует также WhatsApp, почти 60% переписываются во ВКонтакте. Facebook использует каждый пятый, Skype также распространен примерно у 20% аудитории. Распределение не удивляет и примерно соответствует рейтингам популярности мессенджеров в России", - говорят авторы исследования.