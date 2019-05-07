07 Мая 2019
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Общество Курганская область

"Опять шашлыки, пикники и по-новой пожары". В Кургане на один день разрешат продавать спиртное

В Кургане после трех дней "сухого" закона, который действовал с 5 по 7 мая, вновь разрешили продавать спиртное, такое решение принял глава города Андрей Потапов.

Алкоголь будут продавать 8 мая, а 9 мая в День Победы вновь запретят, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Напомним, запрет на продажу спиртного ввели в Кургане с 5 мая в связи с введением в регионе режима ЧС из-за пожаров. Люди выезжали на природу, жарили шашлыки, не всегда в этот момент были трезвыми - именно поэтому руководство города решило ограничить продажу спиртного.

В социальных сетях курганцы отмечают, что восьмого числа все жители купят алкоголь, а в нерабочие дни - с 9 по 12 мая - вновь отправятся на природу.

"Опять шашлыки, пикники и по-новой пожары", - пишет в соцсети "Вконтакте" житель города Олег Власов.

Запрет продажи алкоголя будет действовать 9 мая с 8.00 до 23.00.

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"Опять шашлыки, пикники и по-новой пожары". В Кургане на один день разрешат продавать спиртное

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Теги: сухой закон, алкоголь, запрет, продажа, Курган



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