Экс-главе СК по Москве Дрыманову предъявили окончательное обвинение

Бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве генералу Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По словам адвоката Марка Каверзина, оно осталось таким же, как и было. Как передает "Интерфакс", Дрыманов вину не признает.

Напомним, Дрыманов в начале июня 2018 года подал рапорт об отставке по выслуге лет. В июле его задержали. Позже генералу предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Дрыманов находится под арестом.

В январе 2018 года Генпрокуратура заявила, что Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова – приближенного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).