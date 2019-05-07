В СурГУ студенты сообщили о массовом отравлении

Студенты СурГУ сообщили о закрытии столовой в главном корпусе вуза якобы из-за массового отравления студентов.

"Больше 20 человек в больнице с пищевым отравлением после обеда в университетской столовой. Нет ничего удивительного, еда там часто испорченная", - приводит siapress.ru слова одной из студенток учебного заведения.

В пресс-службе университета сообщают о приостановке работы аутсорсинговой компании, которая оказывает услуги общественного питания. Причиной приостановки стали устранения технических замечаний. С сегодняшнего дня работа столовой возобновлена.

В Роспотребнадзоре корреспонденту Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже. В надзорное ведомство направлен запрос.