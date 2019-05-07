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Крушение в Шереметьево (подборка)

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Общество В России

В Шереметьево открестились от "сотрудников", глумившихся над горящим "Суперджетом"

Аэропорт Шереметьево открестился от неизвестных, которые в попавшем в сеть видео смеются и весьма цинично комментируют пожар на "Суперджете".
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Кадры, снятые, судя по всему, в неком служебном помещении, появились в интернете накануне. На них мужчины и женщины смотрят видеозапись с ВПП, комментируют ее с шутками, мол, приземлились "с огоньком". Шутки продолжаются даже после того, как наблюдатели понимают – на борту будут жертвы.

Видео вызвало многочисленные негативные и гневные комментарии. Например, актриса Эвелина Бледанс в Instagram пишет: "Сотрудники #шереметьево вы ****** ????!!!!! Куда мы катимся, люди??!!".

В итоге пресс-служба Шереметьево опубликовала в Facebook комментарий по этой теме. Из него следует, что "должностные лица" с видео находились в "служебной зоне аэропорта", но при этом они не являются ни сотрудниками аэропорта, ни "Аэрофлота".

ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð±Ð° Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¨ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑ‚ÑŒÐµÐ²Ð¾ SSJ-100|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/bledans

Кадр из видео, опубликованного на странице Эвелины Бледанс в Instagram.

"В связи с распространенным в социальных сетях видео Международный аэропорт Шереметьево заявляет, что данная запись свидетельствует о том, что, в то время как службы аэропорта в экстренном порядке прилагали максимум усилий для спасения пассажиров, членов экипажа и ликвидации последствий аварийной посадки рейса SU1492, должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение, порочащее профессиональную честь и человеческое достоинство", - говорится в сообщении Шереметьево.

Служба безопасности порта провела служебное расследование. "Сотрудники Группы компаний "МАШ" и авиакомпании "Аэрофлот" в данном инциденте никаким образом не фигурировали. Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в результате жесткой аварийной посадки и пожара самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек. Среди возможных причин ЧП: ошибка экипажа, погодные условия и неисправность самолета.

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В Шереметьево открестились от "сотрудников", глумившихся над горящим "Суперджетом"

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Теги: шереметьево, видео, суперджет, расследование, аэропот



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