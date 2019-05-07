Евгений Куйвашев выступит с отчетом перед свердловскими депутатами 21 мая

Стала известна дата выступления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева перед депутатами Законодательного собрания региона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗакСО.

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Очередное 33-е заседание парламента состоится через две недели, 21 мая. Одной из основных тем станет отчет губернатора о результатах деятельности областного правительства в 2018 году.

"Все фракции политических партий и комитеты подготовили вопросы Евгению Владимировичу Куйвашеву. 13 вопросов было направлено, в своем отчете губернатор остановится, в том числе, на тех направлениях, которые были определены Законодательным собранием", - прокомментировала председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Напомним, недавно Евгений Куйвашев отчитался о своих доходах за 2018 год.