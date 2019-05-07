В "Аэрофлоте" допустили отказ от эксплуатации SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево

В случае, если экспертиза катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево будет указывать на то, что проблемы, в том числе, и в самом самолете, то "Аэрофлот" его использовать не будет. Об этом заявил Regnum источник в группе компаний "Аэрофлота".

"Что оказалось за кадром: система гражданской авиации работает. Когда экипаж принял решение садится в Шереметьево, то все службы работали на посадку самолета: с перебоями в связи диспетчеры расчистили самолету коридор на полосу. Аварийные службы действовали максимально эффективно в этой ситуации. Почему не были приняты некоторые меры, которые обсуждают диванные эксперты (пена на полосе и так далее) - будут разбираться эксперты", - рассказал сотрудник группы компаний "Аэрофлота".

Что касается самого SSJ100, то, как выразился источник, он "летает". В своем классе - он "ненамного хуже аналогов".

По его словам, главная проблема SSJ-100 была понятна еще до трагедии - это отсутствие сервисной базы и постоянный простой поломавшихся самолетов.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая, по данным СКР, на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

По информации СМИ, доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов при посадке лайнера.

В Министерстве транспорта России и в Росавиации ранее заявили об отсутствии оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet 100.

Между тем, опубликованную на сайте Change.org петицию о запрете эксплуатации самолета SSJ-100 за сутки подписали более 125 тыс. человек . Обращение будет направлено в "Аэрофлот".

В авиакомпании "Ямал", у которой авиапарк в основном состоит из SSJ-100, отметили, что до окончания расследования никаких решений о запрете не может быть принято. Однако известно, что от покупки еще 10 воздушных судов перевозчик пока отказался. В авиакомпании "Якутия" пообещали усилить контроль за техническим состоянием лайнеров.