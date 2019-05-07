Возможный виновник сильного пожара в городе-курорте на Ставрополье найден мертвым

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу о сильном пожаре в многоквартирном доме в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. Установлен возможный виновник инцидента.

Напомним, пожар начался ночью 6 мая: произошло обрушение лестничной клетки между первым и вторым этажами дома, повреждены стены на первом этаже. Было эвакуировано 70 человек

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по последним данным, в результате происшествия за медицинской помощью обратились 20 человек. Сейчас в больнице остаются четверо, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалистам удалось найти тело мужчины в нежилом помещении на первом этаже, где, по предварительным данным, и произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

"Личность погибшего установлена. Им является нигде не работавший Сергей Лысенко 1957 года рождения, он самовольно проживал в указанном нежилом помещении, которое не отапливалось и не было газифицировано. Следователи и спасатели извлекают тело из-под завалов и одновременно выясняют, какие именно действия мужчины привели к возгоранию", - сообщили в СКР.

Напомним, дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей).