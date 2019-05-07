Родители в малоимущих семьях Зауралья не смогут покупать спиртное на социальное пособие, выделенное на содержание детей

Родители в малоимущих семьях не смогут покупать алкоголь на детские пособия, с таким предложением выступил глава зауральского региона Вадим Шумков.

Врио губернатора поручил разработать систему, согласно которой малоимущие семьи смогут тратить социальное пособие только на детей.

"Если мы тратим серьезные деньги на поддержку малоимущих семей, то все счета связанные с покупкой любых товаров народного потребления и оплата коммунальных счетов разрешены, запрещается приобретение алкоголя. Я считаю, что детские деньги должны идти на детей", - отметил Шумков.