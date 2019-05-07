В Мурманской области частный самолет угодил в ледовую полынью на озере

ЧП произошло на льду озера Лумболка в городе Мончегорске (Мурманская область). Частный двухмоторный самолет "Ч-22" при маневрировании на льду попал шасси в проталину, из-за этого было повреждено крыло. Взлететь пилот не пытался.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС, пилот получил травму позвоночника. По информации руководителя полетов аэропорта Мурманск - заявок и разрешений на вылет гражданина не зарегистрировано. Регистрационный номер на летательном аппарате отсутствует, самолет находится в частной собственности.

Самолет базируется на территории базы отдыха, на берегу озера Лумболка. Пилот двухмоторного летательного аппарата проверял работу двигателей самолета. Самолет доставлен на место стоянки вблизи базы отдыха.