Не пришел - лишился денег. В России хотят ввести платное бронирование столиков в ресторанах

Стало известно, что в российских заведениях общепита планируют ввести платное бронирование столиков.

Как рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, около 30% людей не приходят после того, как забронировали столик в ресторане, из-за чего владельцы заведений "несут ощутимые потери". В Федерации уверены, что введение платы за услугу позволит решить данную проблему.

Планируется, что для заказа столика нужно будет завести специальную пластиковую карту, где будет заблокирована определенная сумма, устанавливаемая рестораторами, а когда клиент придет в заведение, то все средства разблокируют. Если же не придет - деньги будут списаны с карты на счет владельца ресторана.

Игорь Бухаров выразил уверенность, что такая система обслуживания научит людей ответственнее относиться к своим обязательствам. По его словам, возможно с рестораторами будет установлена договоренность, чтобы услуга заработала сразу во всех заведениях среднего и высокого сегментов, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне тратят на еду почти треть своих доходов.