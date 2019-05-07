07 Мая 2019
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Общество В России

Не пришел - лишился денег. В России хотят ввести платное бронирование столиков в ресторанах

Стало известно, что в российских заведениях общепита планируют ввести платное бронирование столиков.

Как рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, около 30% людей не приходят после того, как забронировали столик в ресторане, из-за чего владельцы заведений "несут ощутимые потери". В Федерации уверены, что введение платы за услугу позволит решить данную проблему.

Планируется, что для заказа столика нужно будет завести специальную пластиковую карту, где будет заблокирована определенная сумма, устанавливаемая рестораторами, а когда клиент придет в заведение, то все средства разблокируют. Если же не придет - деньги будут списаны с карты на счет владельца ресторана.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Игорь Бухаров выразил уверенность, что такая система обслуживания научит людей ответственнее относиться к своим обязательствам. По его словам, возможно с рестораторами будет установлена договоренность, чтобы услуга заработала сразу во всех заведениях среднего и высокого сегментов, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне тратят на еду почти треть своих доходов.

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Не пришел - лишился денег. В России хотят ввести платное бронирование столиков в ресторанах

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Теги: столики, бронирование, плата



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