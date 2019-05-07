На суде по делу "Зимней вишни" пристав упал в обморок

Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону пояснили, что утром сотрудники ведомства сдавали кровь. Мужчина решил не брать отгул и вышел на работу, передает "Интерфакс".

Сегодня в Ленинском районном суде Кемерова прошло техническое судебное заседание по делу о трагедии в Кемерово. Дело по существу начнут рассматривать 16 мая.

Ранее сообщалось, что 293 тома первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" поступили в Заводский районный суд Кемерова.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.