07 Мая 2019
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Политика За рубежом

Новый раунд торговых переговоров КНР и США пройдёт на этой неделе

Делегация во главе с премьером Госсоветта КНР Лю Хэ отправится в США для обсуждения вопросов двусторонней торговли уже в четверг. Как сообщает South China Morning Post, 11-й раунд переговоров состоится, несмотря на угрозы президента США обложить пошлинами импорт ряда товаров КНР, а также повысить размер уже введённых сборов с 10% до 25%.

При этом китайская сторона "даже не думает" о невыгодных для себя уступках.

Напомним, аналитики предупреждают, что в случае если Пекин и Вашингтон не договорятся, мировую экономику ожидает рецессия, а основные фондовые индексы - обвал.

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Новый раунд торговых переговоров КНР и США пройдёт на этой неделе

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Теги: Торговая война, делегация, Лю Хэ



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