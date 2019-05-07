Новый раунд торговых переговоров КНР и США пройдёт на этой неделе

Делегация во главе с премьером Госсоветта КНР Лю Хэ отправится в США для обсуждения вопросов двусторонней торговли уже в четверг. Как сообщает South China Morning Post, 11-й раунд переговоров состоится, несмотря на угрозы президента США обложить пошлинами импорт ряда товаров КНР, а также повысить размер уже введённых сборов с 10% до 25%.

При этом китайская сторона "даже не думает" о невыгодных для себя уступках.

Напомним, аналитики предупреждают, что в случае если Пекин и Вашингтон не договорятся, мировую экономику ожидает рецессия, а основные фондовые индексы - обвал.