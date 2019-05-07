В Тюменской области зафиксирован первый случай укуса змеи
В Тюменской области зафиксирован первый случай укуса змеи, передает корреспондент Накануне.RU.
По информации областного департамента здравоохранения, инцидент произошел в первомайские праздники. Пострадала женщина, ей была оказана необходимая медицинская помощь.
От госпитализации пострадавшая отказалась, ей рекомендовали амбулаторное наблюдение.
Врачи напоминают, в случае укуса змеи необходимо незамедлительно обратиться в больницу за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.