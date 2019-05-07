В Тюменской области зафиксирован первый случай укуса змеи

В Тюменской области зафиксирован первый случай укуса змеи, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации областного департамента здравоохранения, инцидент произошел в первомайские праздники. Пострадала женщина, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

От госпитализации пострадавшая отказалась, ей рекомендовали амбулаторное наблюдение.

Врачи напоминают, в случае укуса змеи необходимо незамедлительно обратиться в больницу за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.