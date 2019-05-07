СМИ: названы регионы, "аномально" голосовавшие в финале шоу "Голос. Дети"

По меньшей мере пять регионов "аномально" голосовали в финале и суперфинале конкурса "Голос. Дети". Такие промежуточные данные проверки озвучил на условиях анонимности эксперт по кибербезопасности, на него ссылается издание Лента.Ру. Среди аномальных зон названы Москва и Подмосковье, Курская, Калининградская и Кировская области. Между тем, в числе "подозрительных" пока нет Свердловской области. Ранее в СМИ и соцсетях появлялись сообщения о том, что в военных частях, расположенных в Екатеринбурге, некто раздавал "старые сим-карты", с которых военнослужащим дали команду голосовать за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

Сейчас проверку результатов голосования на Первом канале не комментируют, как и в компании Group-IB – аудиторе, проводящем экспертизу. Специалисты должны определить, имела ли место "накрутка". Проверка может занять до месяца.

Напомним, в финале шоу "Голос.Дети" неожиданно победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Голосование проходило через звонки и смс от зрителей, причем поклонники Микеллы проявили себя в разы активнее, что вызвало подозрение у создателей шоу. Известно, что ранее в соцсетях посты в поддержку Микеллы разместили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие звезды. Возможно, именно армия их поклонников склонила чашу весов в пользу девочки. Результаты голосования могут быть аннулированы или пересмотрены.